اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 03:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض بـ60 ألف لتخلفها عن تمكينه من رؤية ابنته 3 جلسات

الجمعة، 24 مارس 2023 02:00 ص
زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض بـ60 ألف لتخلفها عن تمكينه من رؤية ابنته 3 جلسات محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجتى هجرتنى ومكثت منذ 18 شهر بمنزل والدها، ورفضت العودة أو تمكينى من رؤية ابنتى، رغم تقاضيها نفقات وصلت 22 ألف جنيه شهريًا، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة، ولاحقتنى بدعاوى قضائية من طلاق للضرر وتبديد وسب وقذف رغم أن الإساءة من جانبها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادى والمعنوى أثر حرمانه من حق الرؤية، ودعوى تعويض طالبها بسداد 60 ألف جنيه بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية بتمكينه من الرؤية طوال 3 جلسات.

 

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" هى من دمرت زواجنا بسبب طمعها وسلاطة لسانها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش فى جحيم بعد ملاحقتها لى بعشرات القضايا، بخلاف دعوى التبديد، وحرمانها لى من رعاية طفلتي". 

 

وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة:" اختفت زوجتى فجاءة، ووالدها طلب منى تطليقها، وتعرض بسببها لأزمة صحية بعد أن بدأت حملة لتشويهى ومحاولتها للانتقام منى والزج بى بالسجن بقضايا أقامتها ضدى عن طريق محاميها".

 

وأكد: "تحملت تعسفها طوال سنوات زواجى من أجل طفلتى، إلا أنها فى النهاية قررت حرمانى من ابنتى وابتزازى بها، لأعيش فى عذاب معها بسبب عدم تمكينها لى من جلسات الرؤية، ورفضت التواصل معى، لأعيش فى جحيم بسبب رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل التى نشبت بيننا، وإصرارها على اللجوء للدعاوى القضائية".

 

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 


محكمة الأسرة

طلاق للضرر

العنف الأسري

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة

شاب يطالب برد الشبكة المقدرة بـ300 ألف جنيه أمام محكمة الأسرة بعد شهرين من الخطوبة

الخميس، 16 مارس 2023 05:00 ص

سيدة أمام محكمة الأسرة: تزوج علىّ بعد 30 سنة عشرة وعشت فى جحيم

السبت، 18 مارس 2023 02:00 ص

مواطن لمحكمة الأسرة: "زوجتى أقامت 18 دعوى نفقة وطالبت بحبسى بسبب والدتها"

الإثنين، 20 مارس 2023 07:00 ص

وزير العدل: 6 دعاوى فقط متداولة أمام محاكم الأسرة مقامة قبل 2021

الإثنين، 20 مارس 2023 06:45 م

صرخات رجل أمام محكمة الأسرة: "زوجتى طالبت بحبسى بسبب 200 جنيه نفقة فرش"

الخميس، 23 مارس 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة