"رمضان فى أسوان حاجة تانية".. صور لصناعة الفوانيس من جريد النخيل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تشتهر محافظة أسوان بزراعة النخيل وتحتوى على أكثر من 2 مليون نخلة، ومع انتشار هذه النخيل ظهرت معها الصناعات الثانوية التى تستخرج من النخلة ومنها صناعة الفوانيس من جريد النخيل، والذى يحرص عليه "القفاصين" داخل المحافظة، خاصة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وصناعة فانوس رمضان من الجريد يتم بشكل أساسى سنوياً بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، ويتم صناعته بأشكال مختلفة منها ما هو على شكل "مسجد" أو على شكل "منبر مسجد" أو على شكل "نجفة" أو صناعته على هيئته الطبيعية المعروفة، وغير ذلك من أشكال الفوانيس التى يمكن الإبداع فيها.

وحول أسعاره، يبدأ سعر الفانوس الواحد من 15 جنيهاً، وصولاً لـ100 جنيهاً، حسب شكله وصناعته، وصناعة الفانوس قد تستغرق نحو 3 ساعات عمل حتى يتم الانتهاء منه، وبعض الفوانيس يكون على شكل مزخرف ويعلق كما هو، ومنها البعض الآخر الذى يوضع له "لمبة" صغيرة بداخله تضيئ المكان وتظهر الشكل الجمالى للفانوس، وبعض المواطنين يستخدم مادة "السلوفان" للفها على الفانوس من الخارج وإضافة بعض الزخارف له، حسب رغبة كل شخص.

وصناعة الجريد من الصناعات النادرة فى مصر، ورغم التقدم فى الصناعات الحديثة وإدخال آلات التصنيع فى صناعة منتجات مماثلة، إلا أن صناعة الجريد لا تزال تحافظ على مكانتها لأنها حرفة يدوية تعتمد على مكونات طبيعية بيئية، ولا يتم إدخال مواد أخرى فيها مثل الحديد أو البلاستيك أو الألمونيوم أو غيرها من المواد الأخرى، لذا يحرص الكثيرون على شرائها والاعتماد عليها.