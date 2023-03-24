رجل يصدم بسيارته عدة أشخاص فى مطار بألمانيا

كتب أحمد علوى

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، الجمعة، إن رجلاً صدم بسيارته عدة أشخاص، ما أدى إلى إصابة العديد منهم في مطار كولونيا/بون الإقليمي في غرب ألمانيا، بحسب محطة "إن.تي.في" التلفزيونية.



ووفقا لموقع الشرق الاخبارى، قال المتحدث إن هناك مؤشرات على أن الرجل كان يعاني من مشاكل نفسية.

يذكر أن الشرطة الألمانية، كانت قد اعلنت فى وقت سابق، أن تلميذتين اعترفتا بطعن زميلة لهما تبلغ 12 عامًا حتى الموت، فى قضية أثارت صدمة فى البلاد، بحسب سكاى نيوز.

وفُقد أثر الضحية، التي عُرّف عنها باسمها الأول لويز، بعد ظهر السبت إثر مغادرتها منزل صديقة لها قرب مدينة فرويدنبرغ في ولاية شمال الراين- وستفاليا في غرب ألمانيا.