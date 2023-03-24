اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 08:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

راعى الروم الأرثوذكس بدمياط يزين الكنيسة بفانوس رمضان.. صور

الجمعة، 24 مارس 2023 07:40 م
راعى الروم الأرثوذكس بدمياط يزين الكنيسة بفانوس رمضان.. صور راعى الروم الارثووكس يحمل فانوس رمضان
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص الأب هشام بندلى المعروف بالقمص بندليمون وكاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، على شراء فانوس رمضان، وتزيين الكنيسة بالفوانيس ابتهاجا بحلول شهر رمضان الكريم، ومشاركة أهل دمياط فرحتهم بحلول الشهر الكريم.
 
اعتاد الأب بندليمون علي مشاركة المسلمين الاحتفال بشهر رمضان الكريم، بتعليق فانوس رمضان مصنوع من الخشب فى مدخل الكنيسة احتفالا بهذه المناسبة، والتقط راعى كنيسة الروم الارثوذكس بدمياط عدة صور وهو يحمل فانوس رمضان  بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. 
 
وقال الاب بندليمون: اعتدت سنويا علي شراء عدة فوانيس رمضان مصنوعة من الخشب وتعليقها بمدخل الكنيسة وعدة أماكن لمشاركة الأصدقاء من المسلمين فرحة حلول شهر رمضان الكريم ، وأشار إلي أنه يقيم مائدة سحور سنويا بالكنيسة يدعو لها الأصدقاء والقيادات الشعبية والتنفيذية ، مؤكدا أن مصر نسيج واحد، وكلا منا يعير عن فرحته ومشاركتة لطرفي الأمة ، مؤكدا أننا سنظل قلب واحد ويد واحدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
 
FB_IMG_1679677521605
راعى الروم الارثووكس يحمل فانوس رمضان
 

FB_IMG_1679677531818
راعى الروم الارثووكس يحمل فانوس رمضان
 

FB_IMG_1679678236860
راعى الروم الارثووكس يحمل فانوس رمضان
 
 
 
 

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

الروم الارثوزكس

رمضان

شهر رمضان

فانوس رمضان



الموضوعات المتعلقة

فوانيس من الجريد.. عم ربيع يروى حكايته مع مهنة "القفاص".. تعلمها طفلا فى الفيوم ويعيش منها فى أسوان.. يصنع فوانيس رمضان المزخرفة وأسعاره تبدأ من 15 جنيها.. وقائمة منتجاته تشمل الكراسى والترابيزات.. صور

الجمعة، 24 مارس 2023 06:00 ص

الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تعلق فانوس رمضان وتعد وجبات للصائمين

الخميس، 23 مارس 2023 12:01 م

صنع خلف الأسوار.. هنا ورش تصنيع فوانيس رمضان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:39 ص

"نجار بدرجة فنان".. محمد صلاح أبدع فى تحويل القطع الخشبية لأنتيكات.. صنع فانوس رمضان طوله 5 أمتار ووزنه 100 كيلو.. بوجا وطمطم وبكار ورشيدة لإسعاد الأطفال.. وبرجى القاهرة وإيفيل والمسجد الأقصى آخر إبداعاته.. صور

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة