راعى الروم الأرثوذكس بدمياط يزين الكنيسة بفانوس رمضان.. صور

اعتاد الأب بندليمون علي مشاركة المسلمين الاحتفال بشهر رمضان الكريم، بتعليق فانوس رمضان مصنوع من الخشب فى مدخل الكنيسة احتفالا بهذه المناسبة، والتقط راعى كنيسة الروم الارثوذكس بدمياط عدة صور وهو يحمل فانوس رمضان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقال الاب بندليمون: اعتدت سنويا علي شراء عدة فوانيس رمضان مصنوعة من الخشب وتعليقها بمدخل الكنيسة وعدة أماكن لمشاركة الأصدقاء من المسلمين فرحة حلول شهر رمضان الكريم ، وأشار إلي أنه يقيم مائدة سحور سنويا بالكنيسة يدعو لها الأصدقاء والقيادات الشعبية والتنفيذية ، مؤكدا أن مصر نسيج واحد، وكلا منا يعير عن فرحته ومشاركتة لطرفي الأمة ، مؤكدا أننا سنظل قلب واحد ويد واحدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.