راعى الروم الأرثوذكس بدمياط يزين الكنيسة بفانوس رمضان.. صور

حرص الأب هشام بندلى المعروف بالقمص بندليمون وكاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، على شراء فانوس رمضان، وتزيين الكنيسة بالفوانيس ابتهاجا بحلول شهر رمضان الكريم، ومشاركة أهل دمياط فرحتهم بحلول الشهر الكريم.
اعتاد الأب بندليمون علي مشاركة المسلمين الاحتفال بشهر رمضان الكريم، بتعليق فانوس رمضان مصنوع من الخشب فى مدخل الكنيسة احتفالا بهذه المناسبة، والتقط راعى كنيسة الروم الارثوذكس بدمياط عدة صور وهو يحمل فانوس رمضان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
وقال الاب بندليمون: اعتدت سنويا علي شراء عدة فوانيس رمضان مصنوعة من الخشب وتعليقها بمدخل الكنيسة وعدة أماكن لمشاركة الأصدقاء من المسلمين فرحة حلول شهر رمضان الكريم ، وأشار إلي أنه يقيم مائدة سحور سنويا بالكنيسة يدعو لها الأصدقاء والقيادات الشعبية والتنفيذية ، مؤكدا أن مصر نسيج واحد، وكلا منا يعير عن فرحته ومشاركتة لطرفي الأمة ، مؤكدا أننا سنظل قلب واحد ويد واحدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
راعى الروم الارثووكس يحمل فانوس رمضان
راعى الروم الارثووكس يحمل فانوس رمضان
راعى الروم الارثووكس يحمل فانوس رمضان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة