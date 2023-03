رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يحتفل برمضان من المحطة الفضائية.. فيديو

مبارك عليكم الشهر 🌙

اسأل الله ان يهل علينا شهر رمضان بالخير والبركة على الجميع..

اهديكم هذه المشاهد الليلية الجميلة من محطة الفضاء الدولية.



Ramadan Mubarak 🌙

Wishing you all a month filled with blessings

Sharing the beautiful night time scenery from the International Space… pic.twitter.com/oF3557vXtm