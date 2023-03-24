رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يحتفل برمضان من المحطة الفضائية.. فيديو

كتب محمد جمال

احتفل سلطان النيادى، أول رائد فضاء عربى فى مهمة طويلة لمدة 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية، ببداية الشهر الكريم فى المدار، حين هل هلال رمضان هذا الأسبوع.

وصل رائد الفضاء الإماراتى إلى الفضاء فى 2 مارس، بعد إطلاق مركبته الفضائية Crew Dragon إلى المدار على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

مبارك عليكم الشهر 🌙

اسأل الله ان يهل علينا شهر رمضان بالخير والبركة على الجميع..

اهديكم هذه المشاهد الليلية الجميلة من محطة الفضاء الدولية.



Ramadan Mubarak 🌙

Wishing you all a month filled with blessings

Sharing the beautiful night time scenery from the International Space… pic.twitter.com/oF3557vXtm — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 23, 2023

وهو يعمل على متن محطة الفضاء الدولية في مهمة ستستمر لمدة نصف عام في أول مهمة طويلة الأمد يقوم بها رائد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب النيادي على تويتر يوم الخميس 24 مارس، إبان مشاركته مقطع فيديو عن مشاهداته المذهلة للأرض والقمر (الهلال) والزهرة من محطة الفضاء الدولية: "رمضان مبارك. اسأل الله ان يهل علينا شهر رمضان بالخير والبركة على الجميع..اهديكم هذه المشاهد الليلية الجميلة من محطة الفضاء الدولية".

وبينما يجب على المسلمين البالغين الصيامُ من الفجر حتى غروب الشمس خلال شهر رمضان، فإن النيادي لن يتمكن من ذلك لأسباب عملية.

وقال النيادي خلال مؤتمر صحفي قبل رحلته إلى المدار، يوم 25 يناير، إن أولويته ستكون خدمة المهمة، لأنه لا يمكنه القيام بأنشطة "يمكن أن تعرض المهمة للخطر أو ربما تعرض أفراد الطاقم للخطر".

وأضاف أنه يصنف كمسافر أثناء تواجده فى المحطة الفضائية، وهو ما يعفيه من إلزامية الصيام.

الجدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية، الواقعة على ارتفاع 400 كم، تكمل دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة، ما يعني أنها تكمل نحو 16 دورة حول كوكبنا يوميا، بحيث يشهد رواد المحطة 16 شروقا وغروبا للشمس يوميا، وهو سبب آخر يحول دون التزام النيادي بالصيام.

ومن المقرر أن يجرى رائد الفضاء الإماراتي 19 تجربة مخصصة موضوعات مثل آلام الظهر، وبيولوجيا النبات، وصحة القلب والأوعية الدموية، وعلوم المواد، والإشعاع، والنوم، والسوائل، وفقا لنظرة عامة مقدمة من مركز محمد بن راشد للفضاء التي تدير برنامج رواد الفضاء الإماراتيين.

ومن المقرر أيضا إجراء تجربتين توعيتين مع الطلاب للنظر فى خلايا الفم والأسنان في الفضاء، جنبا إلى جنب مع تدفق الدم.