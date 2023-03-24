وأضاف سانشيز - في تصرح أدلى به قبيل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، ونقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/ - "الصين لاعب دولى، لذا بطبيعة الحال يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بإمكاننا جميعا وضع حد لهذه الحرب، وبإمكان أوكرانيا الحفاظ على سلامتها الإقليمية".



ومن المقرر أن يبحث سانشيز عدة قضايا مع الرئيس الصينى شى جين بينج، خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الصين في 31 مارس الجارى، والتى تأتى تلبية لدعوة من الرئيس الصينى بمناسبة مرور 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين مدريد وبكين.