رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكوم الأخضر

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، فى الاحتفال برسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، ورسامة وتنصيب القس بيتر مرقص سليمان قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسنارية، وذلك اليوم الجمعة 24 مارس، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس خليل إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس مدحت زهيان، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، كما شارك بالحضور الدكتور كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الصحة، والنائبة سهير أديب، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بمحافظة المنيا.

وخلال كلماته قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس بيتر مرقص سليمان، بمناسبة رسامته وتنصيبه قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسنارية، وأيضًا قدم "زكي" التهنئة لكل من الشيوخ والشمامسة الجدد، بمناسبة رسامتهم لخدمة الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، ووجه أيضًا رئيس الطائفة التهنئة لجميع أسر المرتسمين، وشعب الكنيستين وقال "زكي": "أشعر بسعادة كبيرة وأنا وسط شعب الكنيسة الإنجيلية بالمنيا، أهنئكم جميعًا، وأهنئ شعب الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، كما أهنئ شعب الكنيسة الإنجيلية بالسنارية بمناسبة رسامة وتنصيب القس بيتر راعيًا للكنيسة، وأصلي ليمنحكم الله القوة، والحكمة، والخدمة المؤثرة، والمثمرة".

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "تعرفون الحق والحق يحرركم، هناك ضرورة أن يكون سلوك الخادم منضبطًا أخلاقيًّا، وكذلك منضبطًا في عقيدته، وأفكاره، وعليكم أن تعلموا جيدًا أنه لكي تكون خادمًا بلا لوم، عليك الالتزام بالتقوى الشخصية والالتزام بالعقيدة والتمسك بالكتاب المقدس، ولا فصال فيهم، كما عليك أن تهذب رد فعلك دائمًا، وواجه الشر بالخير وليس الشر بالشر، وتذكر دائمًا أن الأسرة والعائلة أولوية أولى والخدمة تاتي ثانيًا، كما أننا نؤمن يقينيًّا بأن الغاية الشريفة تبررها الوسيلة الشريفة".

وشارك بالحضور كل من القس نبيل صموئيل، رئيس اللجنة الدستورية لمجمع المنيا، والقس وائل رمسيس، راعي الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، والقس مجدي رمزي، راعي الكنيسة الإنجيلية بطحا الأعمدة، والقس ناجح فوزي، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية، والقس مجدي رفعت، راعي الكنيسة الإنجيلية بمغاغة، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام وشيخ الكنيسة، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والقس بيتر نادي، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بالسنارية، والقس مالك قاعود، رئيس لجنة العمل الرعوي، والشيخ عزت فهمي، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع المنيا، والشيخ سامي فؤاد، راعي الكنيسة الإنجيلية ببديني، والقس مينا مرقص، سكرتير مجمع المنيا الإنجيلي، القس هاني عادل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعوام، والشيخ تادروس صادق، شيخ الكنيسة بالسنارية.