خطيب المسجد الحرام: لا تشغلكم مواقع التواصل الاجتماعى فى رمضان

وجه خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوى نصائح لجموع المصلين اليوم الجمعة، والذين احتشدول لأداء الجمعة الأولى من رمضان، فى رحاب الحرم المكى، بالحفاظ على أوقاتهم، والتركيز فى العبادة وقراءة القرآن الكريم.
واستكمل الشيخ غزاوى ، خطبته قائلا : لا تشغلكم مواقع التواصل الاجتماعى وبرامج الشبكة العنكوتية والفضائية وما شابه ذلك عن الهدف الأسمى للشهر الفضيل "، وحث المصلين على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، وفعل الخير . وفق ما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية .
وأضاف أن رمضان فرصة عظيمة للاتعاظ ، فالنفوس فيه تواقه للخير ، فعلى الإنسان الجد فى العبادة وعمل الخير وحث الآخرين وتذكيرهم، وأن نحافظ على قدسية الشهر الفضيل والبعد عن ارتكاب المعاصى والذنوب .
وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة العامة لشئون الحرمين هاني حيدر، إن الرئاسة رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام .
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