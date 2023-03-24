اليوم السابع
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خارطة الأسواق الجديدة فى الجيزة.. 11 سوقا نموذجيا على مساحة 9150 م2

الجمعة، 24 مارس 2023 05:00 ص
خارطة الأسواق الجديدة فى الجيزة.. 11 سوقا نموذجيا على مساحة 9150 م2 إنشاء أسواق جديدة في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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خصصت محافظة الجيزة 9150 مترا مربعا لإقامة 11 سوقا نموذجيا جديدا تضم باكيات بيعية منظمة وجراجات ووحدات مراقبة بالكاميرات، وذلك في إطار خطة القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتوفير أخرى حضارية ترفع من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وترتقي بالواجهة الحضارية للمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة الأسواق النموذجية الجديدة في المحافظة.

-شوارع حسن محمد والثلاثيني الجديد والمواردي وجعفر وعبد النعيم والثلاثيني بحي الطالبية.

-شوارع المدينة المنورة وسيد أبو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحي الهرم.

-شوارع أحمد إبراهيم من طريق الملكة وراشد المراغي من طريق مساكن كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة بديلاً عن الأسواق العشوائية لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.

وأصدر محافظ الجيزة تعليماته بالبدء في إجراءات تنفيذ المشروعات المقررة لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة خلال الجدول الزمني المحدد لها، لتحقيق الاستفادة للمواطنين نظراً لأهميتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر أن المحافظة بدأت تنفيذ أسواقها الجديدة بمناطق الملكة وكفر طهرمس في حي بولاق الدكرور، شملت سوق أحمد إبراهيم بمنطقة الملكة الذي يقام على مساحة 800م2 تقريبا ويضم 11 محلا بمساحات كبيرة إلى جانب دورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل، وسوق راشد المراغي النموذجي بمنطقة كفر طهرمس، الجاري إنشاؤه على مساحة 1430م2 ويضم 20 محلا ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج.


أسواق حضارية

تطوير الأسواق العشوائية

العشوائيات

الجيزة

الباعة الجائلين

محافظ الجيزة



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