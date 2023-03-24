وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، الخميس، فقد جاء ذلك خلال استقبال كمال الفقي، للأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب، الدّكتور محمد بن علي كومان بحضور عدد من القيادات العليا بوزارة الدّاخليّة.

وأعرب وزير الدّاخليّة التونسي عن تقديره لما يبذلهُ الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب من مجهود في سبيل إنجاح مختلف الدّورات والاجتماعات ولا سيّما منها اجتماع الدورة 40 لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب الذي انعقد مطلع شهر مارس الجاري.