اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 06:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تكريم فرد شرطة نجح فى ضبط سائق ميكروباص بدون لوحات بعد هروبه فى أكتوبر

الجمعة، 24 مارس 2023 05:59 م
تكريم فرد شرطة نجح فى ضبط سائق ميكروباص بدون لوحات بعد هروبه فى أكتوبر أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضح مصدر أمنى أنه حال قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة باستيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد مواقف السيارات فى منطقة الحصرى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بتاريخ (23) الجارى، لعدم وجود لوحات معدنية أمامية للسيارة وعدم حمل قائدها رخصتى تسيير وقيادة رفض قائد المركبة الإستجابة وفر هارباً حيث أمكن ضبط السيارة المشار إليها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقائدها.
 
كما تم تكريم فرد الشرطة من جانب قياداته لإلتزامه وحرصه على آداء عمله وحسن تعامله مع الموقف.

المرور

الداخليه

انضباط مرورى

حوادث

اكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة