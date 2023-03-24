تكريم فرد شرطة نجح فى ضبط سائق ميكروباص بدون لوحات بعد هروبه فى أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي

أوضح مصدر أمنى أنه حال قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة باستيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد مواقف السيارات فى منطقة الحصرى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بتاريخ (23) الجارى، لعدم وجود لوحات معدنية أمامية للسيارة وعدم حمل قائدها رخصتى تسيير وقيادة رفض قائد المركبة الإستجابة وفر هارباً حيث أمكن ضبط السيارة المشار إليها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقائدها.

كما تم تكريم فرد الشرطة من جانب قياداته لإلتزامه وحرصه على آداء عمله وحسن تعامله مع الموقف.