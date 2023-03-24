اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تسجيل هزات أرضية بقوة 3.4 درجة فى مدينة سوتشى الروسية

الجمعة، 24 مارس 2023 09:43 ص
تسجيل هزات أرضية بقوة 3.4 درجة فى مدينة سوتشى الروسية زلزال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفادت مديرية حالات الطوارئ الروسية فى إقليم كراسنودار، فى بيانها اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 3.4 درجة فى مدينة سوتشى الواقعة على ساحل البحر الأسود.

وذكر البيان حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن الهزات الأرضية، وقعت على عمق 10 كيلومترات .

وشدد البيان، على أن الزلزال لم يسفر عن قتلى أو جرحى، ولم ينجم عنه أية أضرار مادية.

وقال البيان: "سجلت محطة أوبنينسكي لرصد الزلازل، في 23 مارس 2023، وقوع زلزال بقوة 3.4 درجة في منتجع مدينة سوتشي على عمق 10 كلم".

وأكد البيان أن كل مرافق البنية التحتية العامة ومواقع دعم الحياة، تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد قتلى أو مصابون.

 


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