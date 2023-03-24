تحريات أمن الجيزة تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع زوجين بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة في أوسيم، مما أسفر عن مصرع زوجين، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي، لبيان سبب الحريق.

وأسفرت معاينة الشقة عن احتراق محتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

لقى شخص وزوجته مصرعهما إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وتم نقلهما إلى المستشفى وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبوجبل بمنطقة أوسيم وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل ونتج عنه وفاة شخص وزوجته وتم نقلهما إلى المستشفى ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.