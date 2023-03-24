وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني- أن الاتفاقية التي تظل سارية حتى مارس 2028 سوف تغطي أيضًا تحديث نظام التحكم في نيران الأسلحة بينما ستكون المحركات الجديدة أكثر موثوقية ومرونة وأسهل في الصيانة.



وذكرت الصحيفة أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، كان نموذج الدبابة هو الأكثر انتشارًا في الجيش التايواني، وخدم فى جزيرتى كينمن وبنجهو وكذلك على الساحل الشرقى.

ولفتت إلى أنه مع ذلك نفدت المحركات الاحتياطية للقوات المسلحة ما تطلب منها توقيع عقد جديد مع شركة رينك أمريكا RENK America، الشركة المصنعة للدبابات، وفقا للصحيفة.