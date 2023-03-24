تاجر مخدرات يكشف مصدر حصوله على 1.5 كيلو هيروين بعد ضبطه فى روض الفرج

اعترف تاجر مواد مخدرة، تم ضبطه وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين، فى منطقة روض الفرج بالقاهرة، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه تحصل على المضبوطات من عاطل كشف عن هويته وذكر أنه كان يستعد لترويج الهيروين بين عملائه.

أضاف المتهم أنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث يستخدم ميزانين حساس فى إعداد المخدر للبيع، وعقب تجهيزه يتواصل مع عملائه هاتفيا لتحديد أماكن لقاءهم.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معه، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد تورط عاطل مقيم بمنطقة روض الفرج، فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين، – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – 2 ميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتفين للتواصل مع عملائه والميزانين لاستخدامهما فى تجهيز المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.