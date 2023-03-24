بعد ضبط لص الهواتف بالأميرية.. تعرف على عقوبة جريمة السرقة

كتب إيهاب المهندس

غافل عاطل ضحاياه، و سرق هواتفهم المحمولة بالأميرية، ولكن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض عليه، بعد ورود بلاغ من سيدة لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها، اكتشفت سرقة هاتفها المحمول، ولم تتهم أحدا بارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهم غافلها وقام بسرقة المحمول الخاص بها.

وتبين أن المتهم ارتكب 8 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة قبل ذلك، نرصد المواد التي تعاقب المتهمين في جرائم السرقة ومنها ...

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

_ تخفيف العقوبة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض.