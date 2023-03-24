اليوم السابع
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بايدن: كندا حليف موثوق للولايات المتحدة ويمكنها الاعتماد على واشنطن

الجمعة، 24 مارس 2023 09:07 م
بايدن: كندا حليف موثوق للولايات المتحدة ويمكنها الاعتماد على واشنطن جو بايدن
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن كندا حليف موثوق للولايات المتحدة ويمكنها الاعتماد على واشنطن، وأكد بايدن أن مصيرنا مشترك مع كندا، مشيرا إلى أن واشنطن تجمعها الكثير من التحالفات مع كندا وسنعمل على تعزيزها، بحسب سكاى نيوز.

وأشاربايدن إلى أن أمريكا تتطلع إلى مستقبل مزدهر وأكثر إشراقا، مؤكدا أن واشنطن تختلف أحيانا مع كندا وهذا شيء طبيعى.

يذكرأن، بدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارة إلى كندا هى الأولى لرئيس أمريكى إلى أوتاوا منذ عام 2009.


وتحضر على جدول أعمال بايدن ملفات التجارة والهجرة والإنفاق الدفاعى الكندى وإرسال قوة دولية محتملة لتحقيق الاستقرار فى هايتى.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن إن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع كندا لإدارة تدفقات المهاجرين، كما ستتطرق الزيارة إلى تحديد المساهمة الكندية فى حلف شمال الأطلسى ( الناتو ) وقيادة الدفاع الجوي الفضائى لأمريكا الشمالية ( نوراد ).

 


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