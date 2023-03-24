بايدن: كندا حليف موثوق للولايات المتحدة ويمكنها الاعتماد على واشنطن

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن كندا حليف موثوق للولايات المتحدة ويمكنها الاعتماد على واشنطن، وأكد بايدن أن مصيرنا مشترك مع كندا، مشيرا إلى أن واشنطن تجمعها الكثير من التحالفات مع كندا وسنعمل على تعزيزها، بحسب سكاى نيوز.

وأشاربايدن إلى أن أمريكا تتطلع إلى مستقبل مزدهر وأكثر إشراقا، مؤكدا أن واشنطن تختلف أحيانا مع كندا وهذا شيء طبيعى.

يذكرأن، بدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارة إلى كندا هى الأولى لرئيس أمريكى إلى أوتاوا منذ عام 2009.