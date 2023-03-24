بايدن: الصين لم تقدم أسلحة كبيرة لروسيا فى حربها ضد أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الصين لم تقدم أسلحة كبيرة لروسيا فى حربها في أوكرانيا، بحسب سكاى نيوز.

وقال بايدن فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو: "لقد سمعت الآن منذ الأشهر الثلاثة الماضية عن استعداد الصين لتزويد روسيا بأسلحة كبيرة".

وأضاف: "لم يفعلوا ذلك بعد، لا يعنى أنهم لن يفعلوا ذلك، لكنهم لم يفعلوا بعد".

من ناحية أخرى، قال الجيش الأمريكي، ردا على انتقادات من الصين بشأن إعادة مرور المدمرة الأمريكية يو إس إس ميليوس في مياه جزر شيشا ببحر الصين الجنوبي، إن السفينة تصرفت وفقا للقانون الدولي.

وقالت قيادة الأسطول الأمريكى السابع، فى بيان، ”فى 24 مارس، دافعت مدمرة الصواريخ يو إس إس ميليوس عن حقوقها وحرية الملاحة فى بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر شيشا وفقًا للقانون الدولي”.

وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة الدفاع عن الحقوق والحريات في البحر. لا يجوز ترهيب أي عضو في المجتمع الدولي أو إجباره على التنازل عن حقوقه وحرياته".