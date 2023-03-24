انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى أمريكا

كتب محمد جمال

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضى، مما يشير إلى أن الاقتصاد لم يتأثر بعد باضطراب الأسواق المالية فى الآونة الماضية عقب انهيار بنكين إقليمين، بحسب سكاى نيوز.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع ألف طلب إلى 191 ألف طلب بعد التعديل فى ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهى فى 18 مارس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 197 ألفا فى نفس الأسبوع.

ورفع الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أول أمس الأربعاء على الرغم من المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفى، فى إشارة إلى أنه سيواصل حربه على التضخم.