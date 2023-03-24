اليوم السابع: الدلتا الجديدة تضيف 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: قفزة عملاقة لتنفيذ استراتيجية الزراعة 2030 ..والمساحة المستهدف زراعتها تعادل 30 %من الأراضى القديمة.. جامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية بالتصنيف الإنجليزى..الخشت: نجحنا فى اختراق حاجز أفضل 50 جامعة عالمية

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