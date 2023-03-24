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النشرة المرورية.. انتظام وسيولة في حركة المرور ثاني أيام شهر رمضان

الجمعة، 24 مارس 2023 10:01 ص
النشرة المرورية.. انتظام وسيولة في حركة المرور ثاني أيام شهر رمضان سيولة مرورية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سادت حالة من الاستقرار والسيولة في حركة المرور، صباح اليوم الجمعة، ثاني أيام شهر رمضان، حيث انتظمت حركة السير بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق..

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، بالقاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها شهد كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 


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