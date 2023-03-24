اليوم السابع
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المرور تحذر من السرعات الجنونية منعا للحوادث بسبب سقوط الأمطار

الجمعة، 24 مارس 2023 07:40 م
المرور تحذر من السرعات الجنونية منعا للحوادث بسبب سقوط الأمطار أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قالت اﻹدارة العامة للمرور، أنه هناك أمطار سقطت على الطرق السريعة والزراعية، و يتم متابعة الحالة الجوية بشكل دورى، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس ، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.
 
وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن إدارة المرور تحذر من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.
 
وأوضحت إدارة المرور ، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع اى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم. 
 
 
 
 

ادارة المرور

تقلبات الطقس

هطول امطار

الطرق السريعة



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