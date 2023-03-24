وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، تعليقا على تعيين ممثلا خاصا للولايات المتحدة للتعاون مع بيلاروس: "بالتأكيد أن الولايات المتحدة تواصل التدخل الفعلي والمباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية لمختلف الدول، بما في ذلك بيلاروس".

وأضاف: "أن هذا التعيين هو تدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، ويتطلب اهتماما خاصا، في المقام الأول من أصدقائنا البيلاروس".

وتابع بيسكوف: "أن روسيا لا يمكنها التغاضي عن هذا الأمر، ونحن واثقون من أن الدولة البيلاروسية مستقرة وقوية وقادرة على منع أولئك، الذين يريدون التدخل في شؤونهم الداخلية"، مشيرا إلى أن دول الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، تمارس ضغوطا قاسية على عدد من الدول، التي لم تنضم إلى العقوبات غير القانونية التي فرضت على بلاده.

وأضاف قائلا:" علينا أن نواجه مثل هذا الهجوم، وهذا بالطبع يتطلب اهتماما خاصا من جانبنا ومن جانب هذه الدول نفسها، ونحن نواصل الاتصالات الوثيقة مع شركائنا من أجل تقليل المخاطر".