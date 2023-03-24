القومى لحقوق الإنسان بدمياط يطلق ورش عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

دمياط معتز الشربيني

أطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان بدمياط، ورش عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تستمر على مدار ثلاثة أيام، والتى جاءت بحضور مدير وحدة مناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمجلس، ومدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة دمياط، وأعضاء الوحدة بالديوان والوحدات المحلية، كما شارك خلالها لفيف من ممثلى بعض الجهات المعنية "الأزهر الشريف والأوقاف وجهاز تنمية المشروعات، والوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، والتربية والتعليم، وعدد من ممثلى المجتمع المدنى".

وأُطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لتلك الورش بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، كنقطة انطلاق أولى للتوعية بتلك القضية، ورفع الوعى المجتمعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث تم عقد تلك الورش فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة والمجلس القومى لحقوق الإنسان للتوعية بأهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها مخاطر الهجرة غير الشرعية..

وترتكز محاور الورش التى تستهدف أطياف المجتمع حول التداعيات التى أدت إلى حدوث تلك الظاهرة، وأثرها السلبى على الأفراد والمجتمع، وأيضًا تسليط الضوء حول جهود الدولة للقضاء على تلك الظاهرة والتى جاء أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2016/2022 واطلاق رئيس الجمهورية العام الماضى كعامًا للمجتمع المدنى ، كما تستهدف الورش إلى رفع الوعى المجتمعى بمخاطر تلك الظاهرة و توضيح اهم الحلول للحد منها والتى يأتى أهمها التمكين الاقتصادى للشباب من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق ذلك.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.