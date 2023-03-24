العراق: مقتل 3 إرهابيين إثر ضربات جوية فى محافظة ديالى

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي - وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية العراقية، اليوم الجمعة - أن الجلسة ستتضمن أيضا التصويت على التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظات، مضيفة أنه سيتم التصويت على مدى قناعة المجلس بأجوبة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وأوضحت الدائرة، أن اللجنة المالية بالبرلمان عازمة على الانتهاء من الموازنة سريعا، مؤكدة أنه سيتم إدراجها على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة.