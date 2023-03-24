السيطرة على حريق بمنزل فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بمنزل مكون من طابقين بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بمنزل مكون من طابقين بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ولم تحدث ثمة إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.