وقال كيريلوف خلال إحاطة صحفية إن "ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة كانت تستخدم حصريًا من قبل دول الناتو".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الناتو أطلق حوالى 40 ألف قذيفة تحوي اكثر من 15 طنا من اليورانيوم المنضب خلال قصف يوغوسلافيا.

وتابع بالقول: "من الضروري التذكير باستخدام قوات الناتو للذخيرة الجوية مع اليورانيوم المستنفد أثناء قصف يوغوسلافيا خلال عام 1999، حيث تم استخدام حوالي 000 40 مقذوف جوي خارق للدروع بكمية إجمالية من اليورانيوم المستنفد تزيد عن 15 طناً في وقال كيريلوف "أراضي هذا البلد".

وقال كيريلوف: "على الرغم من أن استخدام مثل هذه الذخيرة (اليورانيوم المنضب) سيسبب ضررًا بالغاً لسلامة القوات المسلحة الأوكرانية والسكان المدنيين على حد سواء، إلا أن دول الناتو، لا سيما المملكة المتحدة، مستعدة لتزويد كييف بمثل هذا النوع من الأسلحة".