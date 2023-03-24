الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بكافية فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بكافية فى المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كافية فى المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.