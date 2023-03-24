اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 12:24 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بكافية فى المرج

الجمعة، 24 مارس 2023 12:17 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بكافية فى المرج الحماية المدنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بكافية فى المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كافية فى المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 
 
 

حريق كافية

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الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

المرج



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