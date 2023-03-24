وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم /الجمعة/ - "أنه أثناء مرور أشخاص داخل سيارتين عند حاجز (حربتا - البقاع) التابع للجيش اللبناني، لم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز وأطلقوا النار نحوهم، فردّ العناصر بالمثل، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار".. مضيفا أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين كانوا داخل السيارتين.