التضامن فى أسبوع .. تحويل 2,5 مليار جنيه تكلفة برنامج تكافل وكرامة شهريا بعد زيادة 25% تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف، حيث تستعرض خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة 17 مارس إلى 23 مارس 2023 ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- برنامج "فرصــة" للتمكين الاقتصادى ينتهي من تدريب مستفيدى تكافل وكرامة بالمنيا على مشروع جمع الزيوت وإعادة تدويرها في صناعات متناهية الصغر

- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية يستكمل جولاته في الجامعات المصرية تحت مظلة وحدات التضامن الاجتماعي، لنشر الوعي الإيجابي والمواطنة لدى شباب الجامعات، ويتعاون مع منتدى الإعلام الاستراتيجي بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي.

مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر يقومان توزع مراكب الصيد على الصيادين الأولى بالرعاية بمدينة طود

- بنك ناصر الاجتماعي يرفع عائد شهادات "رد الجميل" إلى 19.25 % سنويا لكبار السن، ويطرح شهادة جديدة لمدة عام ونصف بعائد تراكمى 20 %، ولمدة 3 سنوات بعائد 22%، والقباج تؤكد أن البنك يساهم بقوة في الشمول المالى وتعزيز ثقافة الادخار.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعرض مسرحية "المزاد" بالجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، وتفاعل كبير من عشرات الآلاف من الطلاب الأعمال الفنية الثقافية.

- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية يستكمل برامج إعداد مدربين من الرائدات الاجتماعيات بمحافظتي المنيا وأسيوط للتوسع في نشر رسائل البرنامج وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الإعاقة، والعنف ضد المرأة، وتغير المناخ، وصحة المرأة والطفل، وتعاطي المخدرات.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من دراسة تقييمية لمراكز خدمات المرأة العاملة تحت مظلة الوزارة، لترشيد وقت السيدات العاملات وتحقيق توازن بين الحياة الأسرية والحياة العملية.

- القباج تشارك رابطة المرأة العربية فى مؤتمر "الحقوق الإنسانية للنساء بين الواقع والمأمول" بحضور مجلس إدارة الرابطة ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والمشرف على المجلس القومى لذوى الإعاقة، وتلقي كلمة حول دور المرأة في تنمية الأسرة والمجتمع وفي بناء الوطن.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تؤكد أهمية اكتشاف المواهب، وأن التكنولوجيا والانفتاح والمرونة يساعد على تعزيز الابتكار.

- القباج تشهد مؤتمر مبادرة كتلة "ستات وشباب" "أد التحدى مع الجمهورية الجديدة 2030"، وتكرم عددا من الامهات المثاليات.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يستمر في تنفيذ أكبر برنامج وقائى لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطي المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والبرنامج يستهدف 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية يعقد لقاء علميا لمناقشة مجتمع الضحايا بعنوان "الجرائم البارزة في المجتمع المصري"، واللقاء يؤكد على أهمية الدراسات الاجتماعية والجنائية في تحليل جرائم المجتمع وتقييم تأثيرها في مصر.

- في حضور رئيس الجمهورية والسيدة قرينته، القباج تشارك في إحتفالية "المراة المصرية والام المثالية 2023"، وتؤكد في كلمتها أن الاستثمار في البشر والتنمية المستدامة لن تتحقق إلا بتعليم المرأة وتكافؤ الفرص، وبتعزيز الوعي المجتمعي، والتمكين الاقتصادي والإنتاج.

- فى اطار مشروع البروتوكول الثلاثى بين التضامن الاجتماعى والاوقاف والزراعة لتنمية الريف المصرى، برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم رؤوس ماشية وأغنام لمستفيدين في محافظات الجيزة والفيوم.

- وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ حلقات تدريبية لمناقشة "أدوات مسار العدالة التصالحية للعاملين بمكاتب المراقية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية" لإقرار النظم التأديبية التصالحية مع حق الأطفال في نزاع مع القانون في التأهيل والدمج.

- التضامن الاجتماعى تشارك بالمؤتمر الاقليمى لمكافحة الفساد بالبلدان العربية بعمان ضمن الوفد المصرى المشارك، ورانيا عزت منسق تنفيذ الاستراتييجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل الوزارة ضمن 120 قيادة مشاركة بالمؤتمر من كافة البلدان العربية.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفد هيئة الاسكوا ومؤسسة فورد، بهدف بحث التعاون فى تطوير سياسات وسبل جمع وتحليل بيانات برامج الحماية الاجتماعية والإعاقة.

- تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، التضامن الاجتماعى تطلق أكبر قوافلها التنموية لخدمة سكان مشروع السكن البديل بمناطق الخيالة ومعاً وروضة السيدة والمحروسة 1 و2، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدنى.

- القباج تتراس اجتماعاً موسعا لقطاع الرعاية بالوزارة وفريق التدخل السريع بحضور قيادات العمل والاجتماع، لاستعراض رؤية العمل ومتابعة الجهود المستمرة لرعاية الأطفال في المؤسسات وفي الأسر البديلة، بالإضافة إلى مراجعة وضع مأسسة برنامج اطفال بلا ماؤى.

- التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يختتمان ورشة العمل للعاملين بمجال الرعاية البديلة على مستوى 6 محافظات للتدريب على آليات اكتشاف ضحايا الاتجار بالبشر.

- برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يتوسع في تنفيذ تدريباته في الجامعات الأجنبية بمصر ويعقد تدريبات إعداد المقبلين على الزواج بالجامعة الكندية الدولية.

- حملة "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" تصل لختام فعاليتها بالدقهلية ونشاط مكثف ببلقاس فى محطتها الرابعة وسط مشاركة شعبية واسعة.

- بتشريف رئيس الوزراء، القباج تشهد توقيع بروتوكول تفاهم بين الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن البدء فى تقديم الخدمات التأمينية لاصحاب المعاشات عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع الإنجازات الشهرية لفريق التدخل السريع، والفريق تعامل مع 286 بلاغ لاطفال وكبار بلا ماؤى عن فبراير الماضي.

- القباج تشارك كبار السن فعاليات الاحتفال بالمرحلة الرابعة لمبادرة الوزارة "الحياة أمل"، وتؤكد أن الوفاء بحقوق المسنين المتكاملة وتكريمهم هو حق من حقوقهم وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ولثقافاتنا وأدياننا على مر التاريخ.

- صندوق مكافحة الإدمان ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يعقدان ورشة عمل إقليمية لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالدول العربية لتعزيز قدرة الشباب على الوقاية من الإدمان.

- احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية ووزارة الاوقاف والكنائس المصرية الثلاث تطلق سلسلة حلقات على صقحتها بالفيسبوك عن قضايا الوعي والمجتمع.

- برئاسة مها الهلالى المستشار الفنى والمشرف على ملف الإعاقة والتأهيل بوزارة التضامن الاحتماعى، انعقاد لجنة لوضع مقترحات تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10لسنة2018 بمشاركة متخصصين من وزارة الصحة لتسهيل وتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

- إقبال كبير من الجمهور على معرض "ديارنا عربية" بمول العرب فى أسبوعه الأول، والمعرض يُنظم للمرة الأولى ويشمل جميع المتطلبات الرمضانية من العبايات والتمور والتوابل والمفروشات والمنسوات والخيامية ويستمر حتى 20 ابريل القادم.

- التضامن الاجتماعي تحول 2,5 مليار جنيه مصري تكلفة برنامج تكافل وكرامة في الشهر الواحد بعد زيادته بنسبة 25% تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية لتعزيز آليات الحماية الاجتماعية.