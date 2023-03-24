وأضاف رايدر - حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية - أن تركيزنا في سوريا يتمثل فى هزيمة تنظيم داعش ولا نهتم بأى نزاع مع إيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة على ثقة من أن المسيرة التى هاجمت قواتنا فى سوريا هى إيرانية.

يأتي هذا بينما شنت واشنطن ضربات جوية "دقيقة" فى شرق سوريا ليل الخميس-الجمعة، ردا على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكى وجرح ستة آخرين.

من ناحية أخرى، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى إنه لا خسائر فى صفوف الجنود الأمريكيين فى أحدث هجوم على قاعدة أمريكية فى شرق سوريا، بحسب سكاى نيوز.