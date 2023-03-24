وأوضحت الصحيفة، تحت عنوان "السيسى: الجمهورية الجديدة تحتاج لجهد المخلصين"، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية فى العاصمة الإدارية الجديدة .

وأشارات الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن ذلك من خلال ليس فقط تحديث المبانى والمنشآت، ولكن أيضا عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية، والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، التى تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن المخلصين، لصياغة حاضر ومستقبل أفضل لمصر.

وأضافت أن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة و أن الرئيس السيسي اطلع أيضا خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية.