الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة.. وطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس.. صور

ورغم سقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة، إلا أنه يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالأسواق والمتاجر مع بدايات شهر رمضان المبارك والتى فتحت أبوابها فى مواعيدها المعتاده.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، بإستمرار رفع درجة الإستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.