الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة.. وطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس.. صور

شهدت محافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة حالة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم مراكز المحافظة، خاصة المناطق الساحلية وسط موجات متعاقبة من البرق والرعد.
ورغم سقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة، إلا أنه يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالأسواق والمتاجر مع بدايات شهر رمضان المبارك والتى فتحت أبوابها فى مواعيدها المعتاده.
من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، بإستمرار رفع درجة الإستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم الدفع بأكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين.
مشيرة الى الالتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق وكذلك مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.
كما وجهت نائب محافظة البحيرة، بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك ستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (1)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (2)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (3)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (4)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (5)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (6)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (7)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (8)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (9)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (10)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (11)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (12)
الأمطار الغزيرة والبرق والرعد يضربان البحيرة (13)
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