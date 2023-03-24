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الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع الأمطار الرعدية تكون متوسطة الشدة ليلا

الجمعة، 24 مارس 2023 10:53 ص
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع الأمطار الرعدية تكون متوسطة الشدة ليلا حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد ( السلوم-سيدى برانى-مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا .

 

ومن المتوقع أن تمتد السحب الرعدية الممطرة لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت ويكون  الوجه البحرى تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة ابتدأ من فترات المساء .

 

أما القاهرة الكبرى فهى على موعد مع الأمطار الرعدية تكون  متوسطة الشدة خلال فترات الليل، موضحة أن ذروة الحالة الجوية وسقوط الأمطار يكون  خلال هذه الليلة  حتى يوم السبت الموافق 25 مارس .

 

 و يشهد اليوم  الجمعة ، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، حار على جنوب البلاد  ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

 

ويتوقع أن يشهد اليوم سحب رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق،  فرص أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار متوسطة مساء قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة  :  القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.


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