الأرصاد: الآن ذروة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية بالقاهرة الكبرى والدلتا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناه وشمال الصعيد وسيناء.

وتابعت : يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وسماع دوى الرعود ، لذلك يجب توخى الحيطة والحذر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء ، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجة ، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على شمال محافظة البحر الأحمر ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الفيوم وبنى سويف تكون خفيفة إلى متوسطة على المنيا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

حالة الطقس، حالة الطقس اليوم ، حالة الطقس غدا ، حالة الطقس في الإسكندرية ، حالة الطقس في القاهرة ، حالة الطقس الان ، حاله الطقس ، حالة الطقس في مصر ، الطقس في مصر ، حاله الطقس اليوم ، حالة الطقس فى القاهرة ، حالة الطقس غدا، هيئة الارصاد الجوية ، حالة الطقس الان في القاهرة ، اخبار الطقس غدا ، اخبار الطقس اليوم ، اخبار الطقس في مصر ، اخبار الطقس الان ، حاله الطقس غدا ، الطقس في الأيام المقبلة ، الطقس اليوم فى مصر