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"استراتيجيات التعليم والتعلم الجامعى الحديث" دورة بمركز "HR" جامعة قناة السويس

الجمعة، 24 مارس 2023 10:46 ص
"استراتيجيات التعليم والتعلم الجامعى الحديث" دورة بمركز "HR" جامعة قناة السويس المشاركون فى الدورة التدريبية
كتب محمد صبحى

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نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التابع لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس دورة تدريبية على مدار يومين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول "استراتيجيات التعليم والتعلم الجامعى الحديث"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف تنفيذى الدكتور عبد الرحيم أحمد  المدير التنفيذى لمركز تنمية الموارد البشرية وإشراف الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس.

واستهدفت الدورة أعضاء هيئة التدريس من الأستاذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين بكليات الطب البشرى  والعلوم والزراعة والحاسبات والعلوم الزراعية بالعريش

وحاضر بالدورة على مدار اليومين  الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض ، وبلغ عدد المتدربين 25 متدرب.

وتناولت الدكتور وفاء عبد العظيم عرض لمفهوم الإستراتيجية بوجه عام وإستراتيجيات التعليم التقليدية وعرض لإستراتيجيات التعلم الحديثة وأهمية التعليم الناجح فى ظل التطور التكنولوجى الحديث مع التطرق لأنواع التعليم الجديد من التعليم التعاونى والعصف الذهنى والتعليم عن طريق حل المشكلات، الخرائط الذهنية  والتعليم التبادلى  ، والهجين ، والتعليم عن بعد ، الحوار الجماعى .

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

 

المشاركون بالدورة التدريبية
المشاركون بالدورة التدريبية

 


جامعة قناة السويس

التعليم العالى

اخبار مصرية

اسراتيجية التعلم الحديثة



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