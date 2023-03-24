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ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة تنظيم داعش الإرهابية فى ريف سلمية بسوريا إلى 18 قتيلا

الجمعة، 24 مارس 2023 07:07 م
ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة تنظيم داعش الإرهابية فى ريف سلمية بسوريا إلى 18 قتيلا داعش
كتب محمد جمال

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ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة المروعة التى ارتكبها عناصر داعش الإرهابية فى ريف سلمية ببادية حماة الشرقية بسوريا أمس إلى 18 قتيلا بينهم مدنيون، حيث قضوا جميعا نحرا بالأسلحة البيضاء على يد عناصر التنظيم فى المنطقة الواقعة بين جرف مارينا وحريبة شرق آثريا، بريف سلمية ضمن بادية حماة الشرقية، بحسب شبكة العربية.

ووفق المرصد السورى لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 40 شخصا آخر يواجهون مصيراً مجهولاً، حيث لا يزالون في عداد المفقودين منذ وقوع الجريمة يوم أمس وحتى اللحظة.

الجريمة وقعت أثناء جمع الأشخاص لمادة الكمأة” في المنطقة هناك، حيث تعتبر  ” الكمأة” مصدر رزق للمواطنين، حيث تباع بسعر يصل لنحو 75 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، بينما يتم بيع الكيلو الواحد في دمشق قرابة 180 ألف ليرة سوريا.


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تنظيم داعش

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