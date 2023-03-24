إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-20 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح- سيدى برانى- سيدى عبد الرحمن -العلمين)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة لتشمل الأسكندرية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت، كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من غرب الدلتا( المنوفية -الغربية ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أما القاهرة الكبرى فهى على موعد مع الأمطار الرعدية الليلة.

و يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم سحب رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق، فرص أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة مساء قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.