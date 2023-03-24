اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 09:55 م
أكرم القصاص
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إعلان مدينتي للهضبة عمرو دياب يتصدر تريند التواصل الاجتماعي

الجمعة، 24 مارس 2023 09:06 م
إعلان مدينتي للهضبة عمرو دياب يتصدر تريند التواصل الاجتماعي إعلان مدينتي

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طرحت مجموعة طلعت مصطفى اليوم إعلانها الثاني خلال شهر رمضان المبارك ، بأغنية " تعالى مدينتي" بصوت النجم الكبير عمرو دياب . وتصدر اعلان مدينتي الجديد التريند على تويتر، وحققت أغنية "تعالى" نسب مشاهدات بمئات الآلاف بعد طرحها بساعات قليلة على فيس بوك ويوتيوب .

 

وأشاد الجمهور العريض للهضبة عمرو دياب ورواد السوشيال ميديا بأغنية "تعالى مدينتي" ، كما اشادوا بجودة الاعلان وما تضمنه من استعراضات فنية مبهجة ومناظر من أرض الواقع لاهم معالم مدينتي مثل الأوبن آير مول ونادي مدينتي وغيرها.

ويعد اعلان عمرو دياب هو الثاني لمجموعة طلعت مصطفى خلال شهر رمضان المبارك، بعد الإعلان الاول للنجم كريم عبد العزيز، بهدف الترويج للمشروعات العمرانية للمجموعة، أبرزها مدينتي ومشروع مدينة " نور " ، اول مدينة ذكية خضراء أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

 

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طلعت مصطفى

مدينتي

عمرو دياب




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