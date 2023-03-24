إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ميكروباص بعدد من الأشخاص أمام مزلقان الغابة مركز فاقوس، مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

فيما أصيب أمس 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس،مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة،جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.