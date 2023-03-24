اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 05:02 م
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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الجمعة، 24 مارس 2023 04:33 م
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية اسعاف
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بناحية صينية الصالحية الجديدة في طريق الصالحية الجديدة - فاقوس بمحافظة الشرقية.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 3 اشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
وتبين من التحريات حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها بناحية صينية الصالحية الجديدة في طريق الصالحية الجديدة - فاقوس، وتم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

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الشرقية

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