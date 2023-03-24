إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 3 اشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها بناحية صينية الصالحية الجديدة في طريق الصالحية الجديدة - فاقوس، وتم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بناحية صينية الصالحية الجديدة في طريق الصالحية الجديدة - فاقوس بمحافظة الشرقية.