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إصابة 15 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين بالمنيا

الجمعة، 24 مارس 2023 07:56 م
إصابة 15 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 15 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين بالمنيا، إحداهما على الطريق الصحراوى الشرقى القديم، جنوب كمين الصفا إثر انفجار الإطار الأمامى الأيمن.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى "تمنايه"، رقم 6482 ن ل ر بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى القديم، جنوب كمين الصفا نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن، تسبب الحادث فى إصابة 8 أشخاص، مقيمون جميعا بمركز المنيا.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

 

فيما أصيب 7 أشخاص آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة، رقم 2153 ن ت أ بطريق الصعيد الزراعى بحرى مدخل دير مواس بسبب انفجار الإطار الأيمن الخلفى.

 

أسفر الحادث عن إصابة 7أشخاص وهم كريم عبد لطفى، 25 سنة، محمد راتب على، 50 سنة، محمد احمد سيد، 37 سنة، روان مزيون حمدى، 18 سنة، علياء كمال عثمان، 17 سنة، مؤمن مجاهد يحى، 23 سنة، مقيمون جميعا بمركز دير مواس، نهى أرزوريس غبريال، 60 سنة، طبيبة بشرية، مقيمة بملوى.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

 


انقلاب سيارتين

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