إصابة فرد أمن خاص صدمته سيارة ملاكي في الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب فرد أمن خاص بمول تجاري في الشيخ زايد، نتيجة اصطدام قائد سيارة به، أثناء محاولته العبور من البوابة الخاصة بالمول بالقوة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة فرد أمن خاص ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة اصطدام سيارة به في الشيخ زايد.

بسؤال المصاب ذكر أنه يعمل بمول تجاري في الشيخ زايد، وأثناء عمله طلب من قائد سيارة ملاكي عدم العبور من البوابة، لكونها غير مخصصة للدخول، إلا أن قائد السيارة صدمه وتسبب في إصابته.

تم اتخاذ االإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.