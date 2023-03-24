اليوم السابع
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إصابة شخصين في حادث مروري بعدما صدمتهما سيارة فى المقطم

الجمعة، 24 مارس 2023 09:18 م
إصابة شخصين في حادث مروري بعدما صدمتهما سيارة فى المقطم سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

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أصيب شخصان بعدما صدمتهم ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالطريق نطاق قسم المقطم وتم نقل المصابين إلى المستشفى ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق المتسبب فى الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة المقطم؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة شخصان جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
فيما ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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