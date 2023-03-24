إصابة رضيع إثر تناوله مبيد حشرى بالخطأ فى الشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود اشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول "الياس س" سنة ونصف مقيم فاقوس مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم، وتحويله الى مستشفى الزقازيق العام.

أصيب رضيع عمره سنة ونصف بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مبيد حشرى بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم نقله الى مستشفى فاقوس وتقديم الإسعافات الأولية له وتحويله الى الزقازيق العام.

فيما أصيب طفلتين شقيقين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة بالمجاورة التاسعة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية المركزى لتلقي الإسعافات الأولية،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بوصول " حبيبة ه م " 6 سنوات مصابة بجرح قطعى بالقدم اليمنى وكسر بالكاحل الايمن، وشقيقتها " حنين" 4 سنوات مصابة بجرح قطعى بالركبة اليمنى واشتباه نزيف بالمخ، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، ووضعهما تحت الملاحظة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.