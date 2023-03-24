إزالة شادر لبيع لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

توجهت لجنة مشكلة من مديرية التموين والطب البيطري والصحة وبمشاركة مجلس مدينة الزقازيق إلي شادر بيع اللحوم والدواجن الكائن بمنطقه شرويدة أسفل الكوبرى العلوى للتأكد من صلاحية المعروض وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كيلو دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم إعدامها بمعرفه اللجنه وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ اللازم قانونا ضد أصحابه.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،بإحكام الرقابة والسيطرة على منافذ وشوادر بيع اللحوم والسلع والمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ومدي إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمجلس المحافظين بتشديد الرقابه الصحية والتموينية على شوادر بيع اللحوم والتأكد من صلاحيتها وجودتها.

وفي سياق متصل، الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ،أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، أقسام الصحة الإدارات البيطرية،بالإشتراك مع الجهات المعنية مجالس المدن ، الرقابة التموينية ،مباحث التموين، الرقابة الصحية،الرقابة الإدارية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 27 محضر مخالفة و ضبط 366 كجم لحوم و أسماك مخالفة بيانها 218 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 100 كجم أسماك و48 كجم لحوم مصنعة و مجمدة مجهولة المصدر و بدون بيانات و تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.