أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة والجيزة

كتب محمد جمال

شهدت عدة مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، أمطار غزيرة ورعدية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة تؤثر على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم )، كما تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى محافظة الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا .

ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم سحب رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق، فرص أمطار متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة مساء قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجات، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على شمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الفيوم وبنى سويف تكون خفيفة إلى متوسطة على المنيا على فترات متقطعة.