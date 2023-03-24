اليوم السابع
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أمطار غزيرة على معظم مدن المنوفية.. والمحافظة ترفع الطوارئ

الجمعة، 24 مارس 2023 09:36 م
أمطار غزيرة على معظم مدن المنوفية.. والمحافظة ترفع الطوارئ شفط المياه من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت معظم مدن محافظة المنوفية، هطول أمطار غزيرة، نتيجة موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد، ومن جانبه أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار فى كافة أنحاء المحافظة.
 
وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء المدن والأحياء على متابعة الأوضاع لحظة بلحظة ، والعمل على شفط المياه من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من (القاهرة الكبرى -المنوفية -الغربية -الشرقية -الاسماعيلية-الدقهلية ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء ، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجة ، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. 
 
ويتوقع أن يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على شمال محافظة البحر الأحمر ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الفيوم وبنى سويف تكون خفيفة إلى متوسطة على المنيا على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.
 
 
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شفط المياه من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية .

 

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شفط المياه من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية .

 


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