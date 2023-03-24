أخبار مصر.. غدا انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار غزيرة تصل لحد السيول

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجات، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

غدا انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول وتمتد للقاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجات، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الصحة تطلق 34 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال الأسبوع الأول من رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 34 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم الخميس 1 رمضان وحتى يوم الجمعة 9 من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة". "الأوقاف" تتفتح 48 مسجدا جديدا و9 صيانة وتطويرا بالمحافظات افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، ومع بداية شهر رمضان المبارك 57 مسجدًا منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل 7 درجات غدا وتقلبات جوية تبدأ مساء اليوم

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 - 7 درجات . جامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصصات بالتصنيف الإنجليزي "QS" أعلن التصنيف الإنجليزي "كيو إس" العالمي للتخصصات لعام 2023 (QS Quaquarelli Symonds)، قائمة أفضل الجامعات والتخصصات على مستوى العالم، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة تعد أقوى الجامعات المصرية بفارق كبير، إذ تشارك في التصنيف بـ27 تخصصًا، أى أكثر من ضعفى عدد التخصصات المدرجة فى التصنيف لأقرب منافسيها محلياً.

85 مليون جنيه لزيادة الصادرات المصرية وإصدار شهادات معتمدة قبل التصدير

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نحو كفالة الأمن الغذائي، من خلال عدد من المشروعات ومنها مشروع استكمال الرقابة على جودة الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية باعتمادات 85 مليون جنيه.

تويتر يلغى علامة التوثيق الزرقاء بداية من أبريل ويمنحها فقط لمشتركى Blue