اليوم السابع
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4000 وجبة إفطار بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين (صور)

الخميس، 23 مارس 2023 07:22 م
4000 وجبة إفطار بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين (صور) 4000 وجبة افطار بالجامع الازهر
كتب لؤى على

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شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مع الطلاب الوافدين بالأزهر، في الإفطار الجماعي لأول يوم في رمضان بصحن الجامع الأزهر، حيث ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للعام الثاني للطلاب الوافدين بواقع 4000 آلاف وجبة يوميًّا، وبإجمالي 120 ألف وجبة للشهر، وذلك في إطار الدور الإنساني والديني والوطني الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر.
 
وتفقد وكيل الأزهر قبل أذان المغرب تجهيزات الإفطار الجماعي التي انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، حيث كثف المسؤولون والعاملون بالجامع الأزهر نشاطهم لتجهيز صحن الجامع لاستقبال الصائمين وفرش لوازم الإفطار في صفوف منتظمة، للحفاظ على النظام وتسهيل عملية الإفطار وظهور صحن الجامع دائمًا في صورته البديعة التي يأخذها من تاريخ وعراقة الجامع.
 
وأعلن الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بجزء كامل بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).
 
4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 1
 إفطار بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين

4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 2
4000 وجبة إفطار بالجامع الأزهر

4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 3
4000 وجبة إفطار بالجامع الأزهر 

4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 4
وجبات إفطار بالجامع الأزهر 

4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 5
4000 وجبة إفطار بالجامع الأزهر 

4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 6
4000 وجبة إفطار بالجامع الأزهر

4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 7
4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 

4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 8
4000 وجبة افطار بالجامع الازهر

4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 9
4000 وجبة افطار بالجامع الازهر 

4000 وجبة افطار بالجامع الازهر
4000 وجبة افطار بالجامع الازهر

 


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